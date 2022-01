Milano, 13 gen. (LaPresse) – La polizia di Londra non indagherà per ora sui party tenuti a Downing Street, nonostante le scuse del primo ministro Boris Johnson per aver partecipato a una festa in giardino durante il lockdown di maggio 2020. In una dichiarazione su Twitter, Scotland Yard ha reso noto che aspetterà la conclusione dell’indagine governativa sul cosiddetto ‘partygate’ prima di decidere se avviare un’indagine penale.

