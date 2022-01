Milano, 13 gen. (LaPresse) – “Voterà Berlusconi al Quirinale? È giusto politicamente, moralmente. Da 30 anni i Parlamenti propongono presidenti proposti dal centrosinistra. Penso che sia corretto, dopo 30 anni, che sia il centrodestra a fare una proposta. Non litigo con nessuno e non dico di no a nessuno, sto ascoltando tutti. Berlusconi è stato presidente del Consiglio per tre volte, nessuno può permettersi di dire questo sì e questo no. Io sto lavorando perché si arrivi in fretta” all’elezione “e si polemizzi meno possibile”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al Tg4.

