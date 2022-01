Bruxelles, 13 gen. (LaPresse) – “Abbiamo piena fiducia nell’Italia come in altri Stati membri che onoreranno loro impegni politici” sull’approvazione del riforma del Trattato del meccanismo di stabilità Mes. Lo ha riferito un funzionario europeo in un incontro in vista dell’Eurogruppo di lunedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata