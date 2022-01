Bruxelles, 12 gen. (LaPresse) – “Siamo in questa situazione perché la Russia ha violato il trattato Inf iniziando a dispiegare missili in Europa. Abbiamo un trattato che proibisce tutti i missili, convenzioanlie e nucleari, è un mezzo di controllo fondamentale. Quel trattato è collassato per la violazione della Russia”. Lo ha detto il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa al termine del Consiglio Nato-Russia a Bruxelles.

