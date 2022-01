Roma, 12 gen. (LaPresse) – “La tempesta energetica che in qualche modo avevamo paventato qualche mese fa è arrivata. L’emergenza che si è verificata ha portato di fronte a tutti un mondo più pulito ma anche più povero di posti di lavoro e ricchezza per le famiglie”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante una conferenza stampa alla Camera sulle proposte del Carroccio sul fronte energia per contenere il caro bollette. “La prossima settimana al Ministero avremo un tavolo con le imprese per cercare di dare sollievo rapidamente. Poi nel contesto europeo dovremo dare una risposta sulle scelte strategiche che un governo deve fare in tema di sovranità energetica”.

