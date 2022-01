Roma, 12 gen. (LaPresse) – L’obbligo vaccinale per gli over 50 è stato deciso per “ridurre l’area dei non vaccinati che sono esposti alla malattia grave e allentare così la pressione sugli ospedali”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del question time. A oggi in Italia il numero dei non vaccinati in Italia “è del 10% ma rappresentano i 2/3 dei ricoverati in terapia intensiva e il 50% dei ricoverati nei reparti”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata