Milano, 12 gen. (LaPresse) – “Io mi aspetto che la curva vada a decrescere, come è normale che avvenga”. Così il presidente dell’Aifa Giorgio Palù nella puntata in onda stasera di Porta a Porta. “Io preferire non fare previsioni”, ha rimarcato, ma “qualcosa ci sta dicendo che è impossibile una continua crescita”.

