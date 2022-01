Milano, 12 gen. (LaPresse) – “Dopo fatti così gravi, in queste ore si indaga per cercare gli evasi, ma anche per accertare le responsabilità dell’accaduto. Contemporaneamente, da parte nostra è in atto da tempo una politica per incrementare il personale”. Lo ha detto il capo del Dap, Bernardo Petralia, in riferimento all’ultima evasione dal carcere di Avellino di due detenuti. “La polizia penitenziaria, insieme alle altre forze dell’ordine, sta facendo ogni sforzo per catturare gli evasi. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha inoltre avviato un’indagine interna, per accertare eventuali responsabilità”, annuncia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata