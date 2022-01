Makurdi (Nigeria), 7 gen. (LaPresse/AP) – Più di 100 persone sono state uccise nell’attacco, durato tre giorni, nello Stato settentrionale di Zamfara in Nigeria. Lo hanno riferito alcuni sopravvissuti all’Associated Press. Le autorità stanno continuando a cercare i corpi e i responsabili dei crimini. I banditi sono arrivati nelle aree di Anka e Bukkuyum martedì sera, sparando e bruciando case fino a giovedì, ha raccontato Abubakar Ahmed, residente a Bukkuyum. Non sono ancora noti gli aggressori, ma i residenti incolpano i gruppi armati che compiono spesso attacchi violenti nelle comunità remote nigeriane. Ibrahim Dosara, commissario per le informazioni di Zamfara, ha detto ad AP di essere in attesa di ulteriori informazioni sull’incidente, compreso il numero delle vittime.

