Roma, 3 gen. (LaPresse) – “Questa quarta ondata è molto più contagiosa anche se dal punto di vista clinico è meno impegnativa. Ma il numero dei casi è talmente elevato che l’aumento dei ricoveri in area medica e terapia intensiva è destinato a salire anche se, al momento, non credo che si arriverà ai numeri che abbiamo visto in passato”. Lo dice a LaPresse Guido Quici presidente della federazione Cimo-Fesmed (sindacato dei medici ospedalieri). La variante Omicron sembra essere meno severa della Delta ma – argomenta Quici – la Delta “esiste ancora” e con essa “i non vaccinati se la possono vedere davvero male”.

