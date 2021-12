Milano, 9 dic. (LaPresse) – Nel piano Unicredit c’è un “nuovo modello di business per una forte generazione organica di capitale, in grado di garantire una remunerazione degli azionisti significativamente maggiore e in progressiva crescita nell’arco di piano,pari ad almeno 16 miliardi di euro per il 2021-2024”. Così Unicredit in una nota.

