Roma, 9 dic. (LaPresse) РIl Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato alcune modifiche della procedura per la presentazione della lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio uscente in linea con i contenuti del documento di consultazione pubblicato da Consob lo scorso 2 dicembre. Lo si legge in una nota della società.

