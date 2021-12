Milano, 3 dic. (LaPresse) – L’Istat rileva che l’evoluzione dell’occupazione, misurata in termini di Ula (unità lavorative per anno), seguirà il miglioramento dell’attività economica con un aumento più accentuato nell’anno corrente (+6,1%) rispetto al 2022 (+4,1%). L’andamento del tasso di disoccupazione rifletterà invece la progressiva normalizzazione del mercato del lavoro, con un incremento nel 2021 (9,6%) e una riduzione nel 2022 (9,3%). Lo riferisce l’istituto di statistica nelle Prospettive per l’economia italiana nel 2021-2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata