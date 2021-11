Londra, 30 nov. (LaPresse/AP) – “Insieme, Meta e Giphy migliorerebbero il prodotto Giphy per i milioni di persone, aziende, sviluppatori e partner Api nel Regno Unito e in tutto il mondo che usano Giphy ogni giorno, fornendo più scelte per tutti”. Dopo aver consultato altre aziende e gruppi e aver valutato soluzioni alternative proposte da Facebook, l’Autorità ha dichiarato che “ha concluso che le sue preoccupazioni sulla concorrenza possono essere affrontate solo tramita una vendita integrale di Giphy da parte di Facebook, a un acquirente approvato”.

