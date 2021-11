Milano, 28 nov. (LaPresse) – Sono 12.932 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, dato in linea con quello di ieri quando si sono avuti 12.877 contagi. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute: il totale da inizio pandemia sale a 4.994.891. Netto calo per le vittime: sono 47 quelle comunicate oggi contro le 90 di ieri: il dato complessivo è di 133.674 morti italiani per Sars-Cov2.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata