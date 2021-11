Roma, 26 nov. (LaPresse) – Il ministro Mara Carfagna ha partecipato questa mattina in videocollegamento con Lubiana (Slovenia) al meeting informale dei ministri della Coesione dell’Unione Europea, dedicato in particolare all’Agenda urbana dell’Ue e al tema della transizione ecologica delle città. Nel corso del suo intervento il ministro si è soffermata sugli ottimi risultati raggiunti dal Pon Metro, dedicato proprio alle politiche di coesione nelle città metropolitane, annunciando la conferma del Pon anche per la programmazione 2021-2017: “con una dotazione più consistente (circa 3 miliardi di euro). Il Programma – in analogia a quanto prevede appunto l’Accordo di Lubiana – si rivolgerà, oltre che alle 14 città metropolitane, anche alle città medie del Sud con una misura dedicata ad intervenire in particolari aree e zone degradate per sostenerne la riqualificazione fisica, economica e sociale”. (Segue)

