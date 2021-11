Roma, 26 nov. (LaPresse) – L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 125 casi per 100mila abitanti rispetto ai 98 per 100mila abitanti della settimana precedente. E’ quanto si legge nel report settimanale dell’Iss. Nel periodo 3 novembre – 16 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,23 (range 1,15 – 1,30), stabile rispetto alla settimana precedente e al di sopra della soglia epidemica. É in leggero aumento e sopra la soglia epidemica l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero a 1,15 rispetto a 1,09 dell’ultima rilevazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata