Roma, 25 nov. (LaPresse) – “La firma del trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata è un risultato importante, un testo di ampio respiro. È un trattato che unisce due paesi fondatori dell’unione europea che condividono l’impegno per la costruzione del grande progetto europeo. Un rapporto più forte tra Italia e Francia contribuisce a costruire una unione europea più forte, tanto più necessaria oggi di fronte a sfide che solo un’Europa più integrata può affrontare, come la crisi pandemica ha messo in luce”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende durante l’incontro al Quirinale, con il presidente francese Emmanuel Macron.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata