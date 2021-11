Milano, 25 nov. (LaPresse) – “Non si può piacere a tutti, lo so, ma il direttore deve fare il suo lavoro con serietà. Sono sempre stato in empatia con Antonella, so che la sua parte folle un altro Sanremo lo farebbe. Non voglio che passi come notizia perché siamo alle prese con la montagna di questo Sanremo, ma io vorrei sempre puntare sulle donne e Antonella secondo me si divertirebbe a rifarlo. Credo che davanti al grande affaire Sanremo si rimetterebbe in gioco. Ne riparleremo”. Lo ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nel corso della presentazione di ‘The Voice Senior’, condotto da Antonella Clerici, a Milano.

