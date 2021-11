Roma, 25 nov. (LaPresse) – Almeno 10 persone sono morte in un incidente in una miniera siberiana in Russia. Lo riporta l’agenzia russa Interfax. I soccorritori stanno cercando le altre 39 che risultano disperse. Nella miniera, che si trova nella regione di Kemerovo, in totale c’erano 285 minatori. Di questi 230 sono stati portati in superficie, e 4 sarebbero in gravi condizioni. Sulla vicenda è stato aperto un procedimento penale.

