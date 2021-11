Roma, 25 nov. (LaPresse) – La soluzione alla questione migratoria “è europea. Crediamo che nessun singolo Stato membro debba sopportare un peso sproporzionato di questa crisi. L’aspetto umano è centrale, siamo davvero colpiti dalle catastrofi come quella avvenuta ieri, sono in gioco vite umane e questo è ciò che conta di più, crediamo che la cooperazione sia un elemento centrale, è la chiave e dobbiamo dire che siamo molto contenti della collaborazione che abbiamo con l’Italia, speriamo davvero di poter essere di aiuto per avere una migliore comprensione e solidarietà all’interno dell’Ue”. Lo ha detto a LaPresse l’ambasciatore del Belgio in Italia Pierre-Emmanuel De Bauw, riguardo alla crisi migratoria e al naufragio avvenuto ieri nel Canale della Manica che ha causato la morte di 27 persone. “In Belgio c’è piena comprensione per la difficile situazione in cui versano l’Italia e altri Paesi del sud dell’Unione europea con i migranti”, ha aggiunto l’ambasciatore, “e abbiamo sempre mostrato piena solidarietà con l’Italia su questo punto, il che significa cooperare nell’accogliere i migranti in Belgio per aiutare ad avere una buona distribuzione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata