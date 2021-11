Nicosia (Cipro), 25 nov. (LaPresse/AP) – Il portavoce del governo di Cipro, Marios Pelekanos, riferisce ad Associated Press che Papa Francesco sta organizzando il trasferimento di un certo numero di migranti in Italia dopo la sua visita di tre giorni nella nazione dell’isola all’inizio di dicembre. Il Vaticano si starebbe coordinando con le autorità cipriote, ma non ci sono specifiche né su quante persone saranno trasferite con il pontefice né sulla logistica del loro viaggio. Il Papa ha fatto notizia nel 2016 quando ha portato con sé una dozzina di migranti musulmani siriani a bordo del suo volo di ritorno a Roma dopo un viaggio sull’isola greca di Lesbo che ospita un grande campo di accoglienza per migranti. In piena emergenza migranti, Cipro chiede urgentemente assistenza all’Unione europea.

