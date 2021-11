Roma, 24 nov. (LaPresse) – “Abbiamo due obiettivi fondamentali da raggiungere: Il primo obiettivo è la migrazione verso soluzioni cloud di almeno il 75% delle PA italiane entro il 2026. Questo risultato lo otteniamo facilitando l’adozione del cloud da parte di tutte le amministrazioni e la migrazione di dati e servizi realizzando il Polo Strategico Nazionale”. Così il ministro per l’innovazione tecnologica Vittorio Colao in audizione in audizione davanti alla commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria. “Il secondo è la capacità di adattamento alle esigenze delle PA. Siamo consapevoli di interagire con uno spettro vasto e diversificato di capacità tecniche e propensione all’innovazione. Per questo pensiamo sia utile insistere sul modello che si chiama “platforming”, ovvero sulla creazione di bacini che raccolgono le informazioni di strutture periferiche”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata