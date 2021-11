Strasburgo, 24 nov. (LaPresse) – “Penso sia chiaro che non ci rivolgiamo specificamente ma attiriamo l’attenzione su un problema, quello della crescita delle spese correnti finanziate con fondi nazionali. E una decisione italiana, che affronterà il governo italiano”. Così il commissario all’economia, Paolo Gentiloni, nella presentazione del pacchetto del Semestre europeo 2022, ha risposto a chi chiedeva se fossero necessari correttivi sulle spese correnti nella manovra italiana in discussione in Parlamento.

