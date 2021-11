Roma, 24 nov. (LaPresse) – Grazie alla fatturazione elettronica “l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza stimano in 2 miliardi di Euro il recupero al contrasto direttamente riconducibile al miglioramento della sola compliance IVA”. Così il ministro per l’innovazione tecnologica Vittorio Colao in audizione in audizione davanti alla commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Nell’elencare gli “interventi di semplificazione, di razionalizzazione e di innovazione credo che vogliamo e possiamo creare un sistema fiscale anzitutto più efficiente, meno ostile per i contribuenti, ma anche più trasparente”, il ministro indica anche la necessità di agire sulla “mancanza di competenze interne alle PA per valutare il ciclo di acquisti IT” con “l’acquisizione di competenze interne utili anche a spendere, ma spendere meglio” e la semplificazione del “quadro organizzativo per il riuso delle informazioni per fini istituzionali” per “rendere fruibili e condivisibili tutte le informazioni fiscali che oggi per motivi o legali o organizzativi non rendono possibile utilizzare efficacemente”.

