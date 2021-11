Milano, 23 nov. (LaPresse) – La condanna per la morte di Meredith Kercher, “è stata una vicenda che lo ha segnato e che lo ha cambiato: per come l’ho conosciuto io dal carcere, ritengo sia cambiato in meglio”. Così a LaPresse il legale di Rudy Guede, l’avvocato Fabrizio Ballarini, in merito alla scarcerazione del suo assistito, avvenuta oggi. “Prova ne è – prosegue – anche il fatto di aver fatto un percorso di riabilitazione e rieducazione eccellente tanto che, ogni volta che abbiamo presentato richiesta di benefici, gli sono sempre stati riconosciuti”.

