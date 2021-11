Roma, 22 nov. (LaPresse) – In tema di competitività riteniamo, inoltre, che occorra focalizzare la priorità di ridurre la componente contributiva del cuneo fiscale sul lavoro. L’incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale andrebbe impiegato per un taglio della componente contributiva del cuneo fiscale, in favore sia dei lavoratori, per stimolare la domanda interna, sia delle imprese, per renderle più competitive. Tagliare il costo del lavoro non è più procrastinabile, considerato anche il rincaro dei prezzi delle materie prime e dei costi energetici, che in taluni casi sta rendendo antieconomico produrre”. “.Così la direttrice generale di Confindustria Francesca Mariotti in audizione sulla manovra davanti le commissioni Bilancio riunite al Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata