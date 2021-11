Torino, 22 nov. (LaPresse) – Il Torino supera 2-1 in casa l’Udinese nel posticipo della 13/a giornata di Serie A. Brekalo con un tiro da fuori area sblocca il risultato all’8′, nella ripresa in avvio Bremer trova il raddoppio con un tocco da due passi a porta vuota. Forestieri al 32′ accorcia le distanze direttamente su calcio di punizione, ma il risultato non cambia più. I granata salgono così a 17 punti, mentre i friulani rimangono fermi a 14.

