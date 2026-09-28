SpaceX lancia Starship per il primo test in orbita

SpaceX, l’azienda fondata da Elon Musk, ha lanciato per la prima volta verso l’orbita Starship con l’obiettivo di completare sei giri attorno alla Terra per dimostrare di essere pronta per il programma lunare Artemis della Nasa.

I precedenti voli di prova si erano limitati a sfiorare lo spazio, durando al massimo un’ora. Se tutto andrà bene, il test dovrebbe durare quasi 10 ore e concludersi con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico, nei pressi del Cile. Il razzo è decollato dall’estremità meridionale del Texas, trasportando 26 dei più nuovi e avanzati satelliti Starlink, destinati ad aggiungersi agli 11mila modelli più vecchi che già forniscono il servizio internet. Si tratta della 14a missione in tre anni. I precedenti voli di prova non si erano spinti oltre l’Oceano Indiano e spesso si erano conclusi schiantandosi e prendendo fuoco, dopo aver brevemente raggiunto lo spazio.