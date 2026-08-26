SpaceX costruirà un nuovo spazioporto: progetto da 100 miliardi di euro

SpaceX, l’azienda spaziale di Elon Musk, intende investire 100 miliardi di dollari per costruire un nuovo spazioporto in Louisiana da cui lanciare razzi. Lo ha annunciato l’azienda insieme ai vertici dello Stato. Il governatore della Louisiana Jeff Landry ha affermato che l’accordo rappresenta una grande vittoria per lo Stato e per il Paese, paragonando l’impatto del nuovo sito di lancio all’Acquisto della Louisiana del 1803.

“Quello di oggi è a tutti gli effetti un momento di svolta”, ha detto in occasione di un evento speciale organizzato per celebrare l’accordo. Musk non era presente, ma è apparso insieme a Landry in un video promozionale proiettato prima del discorso del governatore repubblicano. All’evento è intervenuta anche Gwynne Shotwell, presidente e direttrice operativo di SpaceX.

Dove sorgerà lo spazioporto di SpaceX

Lo spazioporto sorgerà su un’area di 50.600 ettari lungo la costa meridionale della Louisiana, a circa 322 km a ovest di New Orleans, nella parrocchia di Vermilion. Secondo i funzionari statali, la posizione offre vantaggi fondamentali, tra cui l’accesso ad abbondanti riserve di gas naturale e la possibilità di effettuare lanci con un’ampia gamma di traiettorie.

Si tratterebbe del quarto e più grande sito di lancio dell’azienda, destinato a svolgere un ruolo chiave nell’intensificazione delle missioni del suo sistema di lancio riutilizzabile Starship, secondo un comunicato stampa della Louisiana Economic Development. SpaceX intende aumentare drasticamente i lanci di razzi con l’obiettivo di mettere in orbita un maggior numero di satelliti. Il sito in Louisiana potrebbe supportare migliaia di lanci ogni anno, secondo quanto riportato nel comunicato stampa.

Le preoccupazioni degli ambientalisti

Anne Rolfes, direttrice dell’organizzazione ambientalista Louisiana Bucket Brigade, ha espresso preoccupazione per il fatto che lo Stato stia procedendo troppo in fretta con un progetto che “altererebbe irrevocabilmente” la fragile linea costiera dello Stato. L’inizio dei lavori è previsto per il 2027, con il primo lancio previsto già nel 2029. “Dovrebbe essere realizzato con attenzione – con audizioni pubbliche e un processo partecipativo trasparente che dia alle persone il tempo di comprendere e valutare il progetto”, ha affermato Rolfes, “la rapidità con cui il progetto viene portato avanti, insieme al clamore e alla retorica, rendono il tutto altamente discutibile”.

Shotwell ha dichiarato che SpaceX intende mantenere gran parte del sito non urbanizzato e contribuirà agli sforzi di ripristino e protezione, impegnandosi anche a contrastare la perdita di terreno causata dall’erosione e dall’”uso sconsiderato”. “Ci impegniamo a fare la nostra parte per garantire che questo territorio non scompaia”, ha affermato. L’azienda prevede di organizzare incontri pubblici e altri eventi di coinvolgimento della comunità nei prossimi mesi. I funzionari statali hanno dichiarato che il progetto genererà 3.000 posti di lavoro nell’arco di un decennio.