Artemis II, il video in primo piano dei sommozzatori che recuperano gli astronauti dopo l'ammaraggio

I sommozzatori della Marina degli Stati Uniti aprono il portello della capsula Orion, pochi istanti dopo l’ammaraggio. All’interno, gli astronauti di Artemis II vengono accolti con emozione dopo quasi dieci giorni nello spazio. “Ike, bentornato a casa… Christina bentornata a casa… Jeremy, bentornato… Reid, bentornato a casa fratello”, si sente dire dai soccorritori. L’equipaggio, formato da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, ha completato una missione storica, spingendosi oltre le distanze raggiunte dalle missioni Apollo e sorvolando il lato nascosto della Luna. Un viaggio che ha regalato immagini spettacolari, tra cui una nuova visione della Terra che tramonta dietro la Luna.