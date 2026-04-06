Artemis II, battuto il record dell’Apollo 13: mai così distanti dalla Terra

Gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunta dagli esseri umani, che era finora detenuto dall’equipaggio dell’Apollo 13, che nel 1970 aveva raggiunto una distanza massima di 248.655 miglia dalla Terra (400.171 chilometri) pochi giorni dopo la rottura del serbatoio dell’ossigeno che aveva fatto scattare il famoso “Houston, abbiamo un problema”. Dopo aver superato l’Apollo 13, gli astronauti di Artemis II si sono preparati per il sorvolo lunare. Nella missione Artemis II ci sono 3 astronauti statunitensi e un canadese – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochsi e Jeremy Hansen. “Mi lascia a bocca aperta ciò che si può vedere a occhio nudo dalla Luna in questo momento. È semplicemente incredibile”, ha comunicato via radio l’astronauta canadese Jeremy Hansen prima del sorvolo, chiedendo che “questa generazione e quella successiva facciano in modo che questo record non duri a lungo”.

Pochi istanti dopo aver battuto il record, gli astronauti hanno chiesto il permesso di dare un nome a due nuovi crateri lunari già osservati. Hanno proposto Integrity, il nome della loro capsula, e Carroll in onore della moglie del comandante Reid Wiseman, morta di cancro nel 2020. Wiseman ha pianto mentre Hansen presentava la richiesta al Controllo Missione, e tutti e 4 gli astronauti si sono abbracciati in lacrime. “Che vista maestosa quassù”, ha comunicato via radio Wiseman una volta ritrovata la calma e iniziato a scattare foto. Gli astronauti hanno fatto sapere di essere riusciti a immortalare la Luna e la Terra nella stessa inquadratura e hanno fornito un commento in diretta agli scienziati a Houston su ciò che stavano vedendo.