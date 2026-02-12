Russia, lanciato con successo in orbita veicolo spaziale con satellite

Un veicolo spaziale Proton-M con a bordo un satellite è stato lanciato con successo giovedì dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, secondo quanto riferito dall’agenzia spaziale statale russa Roscosmos.

Il satellite Elektro-L n. 5 sarà posto in orbita a un’altitudine di circa 36.000 chilometri sopra la Terra e sarà utilizzato per osservazioni meteorologiche.