giovedì 12 febbraio 2026

Russia, lanciato con successo in orbita veicolo spaziale con satellite

LaPresse
Un veicolo spaziale Proton-M con a bordo un satellite è stato lanciato con successo giovedì dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, secondo quanto riferito dall’agenzia spaziale statale russa Roscosmos.
Il satellite Elektro-L n. 5 sarà posto in orbita a un’altitudine di circa 36.000 chilometri sopra la Terra e sarà utilizzato per osservazioni meteorologiche.