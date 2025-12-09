Un astronauta e due cosmonauti tornano sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale

Un astronauta della NASA e due cosmonauti della Roscosmos sono tornati sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale. I cosmonauti Sergey Ryzhikov e Alexei Zubritsky e l’astronauta Jonny Kim sono atterrati a sud-est della città di Dzhezkazgan, in Kazakistan.

I membri dell’equipaggio hanno trascorso 245 giorni nello spazio.

Al loro posto sulla Stazione Spaziale internazionale sono arrivati l’astronauta della NASA Chris Williams e i compagni di equipaggio russi Sergei Mikaev e Sergei Kud-Sverchkov. Si prevede che trascorreranno circa otto mesi nell’avamposto orbitante.