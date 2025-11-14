Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 14 novembre 2025

Ultima ora

Blue Origin lancia verso Marte due sonde Nasa

LaPresse
LaPresse

Blue Origin ha lanciato il suo enorme razzo New Glenn con a bordo due veicoli spaziali della Nasa diretti su Marte. Si è trattato solo del secondo volo del razzo su cui l’azienda di Jeff Bezos e la Nasa contano per trasportare persone e rifornimenti sulla Luna. Il New Glenn, alto 98 metri, è decollato dalla base di Cape Canaveral, in Florida, inviando i due orbiter gemelli della Nasa in un lungo viaggio verso il pianeta rosso. Recuperato anche il booster su una piattaforma galleggiante nell’Atlantico. Il decollo è stato ritardato di quattro giorni a causa del maltempo locale e delle tempeste solari così intense da colorare il cielo con aurore boreali visibili fino alla Florida.