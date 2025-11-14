Blue Origin lancia verso Marte due sonde Nasa

Blue Origin ha lanciato il suo enorme razzo New Glenn con a bordo due veicoli spaziali della Nasa diretti su Marte. Si è trattato solo del secondo volo del razzo su cui l’azienda di Jeff Bezos e la Nasa contano per trasportare persone e rifornimenti sulla Luna. Il New Glenn, alto 98 metri, è decollato dalla base di Cape Canaveral, in Florida, inviando i due orbiter gemelli della Nasa in un lungo viaggio verso il pianeta rosso. Recuperato anche il booster su una piattaforma galleggiante nell’Atlantico. Il decollo è stato ritardato di quattro giorni a causa del maltempo locale e delle tempeste solari così intense da colorare il cielo con aurore boreali visibili fino alla Florida.