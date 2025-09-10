"Indizi di vita su Marte, ma necessari ulteriori studi”. Le immagini della Nasa

Perseverance, il rover della Nasa su Marte, ha scoperto rocce in un canale fluviale asciutto che potrebbero contenere potenziali segni di antica vita microscopica, hanno riferito mercoledì gli scienziati. Gli scienziati della Nasa evidenziano, però, la necessità di ulteriori studi e di una analisi approfondita del campione raccolto da Perseverance, prima di giungere a qualsiasi conclusione. In missione su Marte dal 2021, il rover non può rilevare direttamente la vita. Invece, trasporta un trapano per penetrare nelle rocce e tubi per contenere i campioni raccolti dai luoghi ritenuti più adatti a ospitare la vita miliardi di anni fa. I campioni sono in attesa di essere recuperati sulla Terra, un piano ambizioso che è stato sospeso mentre la Nasa cerca opzioni più economiche e rapide.