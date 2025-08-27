SpaceX, concluso con successo il decimo test di Starship

SpaceX ha concluso con successo il decimo e ultimo test del vettore spaziale Starship, il razzo più grande e potente del mondo, completando il primo dispiegamento nello spazio di otto simulatori dei satelliti Starlink. Il progetto, messo in atto da SpaceX e NASA, mira a riportare gli astronauti sulla Luna entro la fine del decennio, ma l’obiettivo finale del CEO di SpaceX, Elon Musk, è Marte. Starship è decollato da Starbase, il sito di lancio di SpaceX nel Texas meridionale. Nessun membro dell’equipaggio era a bordo del lancio dimostrativo.

Il tentativo è arrivato dopo un anno di incidenti. I test consecutivi di gennaio e marzo si sono conclusi pochi minuti dopo il decollo, con la conseguente pioggia di detriti nell’oceano. Il test più recente, a maggio, il nono tentativo, si è concluso con la caduta incontrollata del veicolo spaziale e la sua distruzione. Il primo vettore spaziale Starship è esploso pochi minuti dopo il suo volo di prova inaugurale nel 2023.