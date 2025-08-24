SpaceX, nuovo lancio della navicella Dragon verso la Iss

(LaPresse) SpaceX ha lanciato domenica da Cape Canaveral, in Florida, una missione Commercial Resupply Services (CRS-33) verso la Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta del terzo volo della navicella Dragon nell’ambito della missione di rifornimento.
Dopo un volo di circa 28 ore, Dragon si aggancerà autonomamente alla ISS lunedì. Si tratta del settimo volo del booster del primo stadio.
Dopo la separazione dei vari stadi, il primo stadio è atterrato sulla nave drone A Shortfall of Gravitas, di stanza nell’Oceano Atlantico.
