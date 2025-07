Quattro astronauti rientrano sulla Terra: l’ingresso sulla navicella Dragon di SpaceX

Quattro astronauti membri dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale salgono a bordo di una navicella spaziale Dragon di SpaceX per tornare sulla Terra. La partenza della capsula è stata programmata per le 11.05 GMT di lunedì 14 luglio, in base alle condizioni meteorologiche più favorevoli. A rientrare a casa, dopo circa due settimane passate nello Spazio, sono Peggy Whitson, ex astronauta della NASA e direttore del volo umano di Axiom Space, l’astronauta dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale Shubhanshu Shukla, l’astronauta del progetto dell’Agenzia spaziale europea Sławosz Uznański-Wiśniewski, polacco, e l’astronauta ungherese di Hungarian to Orbit Tibor Kapu. L’atterraggio nell’Oceano Pacifico, al largo delle coste della California, è previsto per martedì mattina presto.