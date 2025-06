La capsula è parte fondamentale per il funzionamento della stazione spaziale

Dopo che Donald Trump ha minacciato di tagliare i contratti governativi assegnati alla società spaziale SpaceX di Musk e ai suoi servizi internet satellitari Starlink, Musk ha risposto tramite X che SpaceX “inizierà immediatamente a dismettere la sua navicella spaziale Dragon”. La capsula, sviluppata con l’aiuto di contratti governativi, è fondamentale per il funzionamento della stazione spaziale. La Nasa fa affidamento su SpaceX anche per altri programmi, tra cui il lancio di missioni scientifiche e, alla fine di questo decennio, il ritorno degli astronauti sulla superficie lunare. SpaceX è l’unica azienda statunitense attualmente in grado di trasportare equipaggi da e verso la stazione spaziale, utilizzando le sue capsule Dragon da quattro persone. Le versioni cargo della capsula Dragon vengono utilizzate anche per trasportare cibo e altre forniture al laboratorio orbitante. Le capsule Soyuz russe sono attualmente l’unico altro mezzo per trasportare gli equipaggi alla stazione spaziale.

