L'ha riferito l'Agenzia spaziale russa Roscosmos. Lanciata nel 1972 verso Venere è rientrata oggi sulla Terra

La sonda sovietica Kosmos 482, in orbita terrestre dal 1972, è penetrata negli strati densi dell’atmosfera ed è precipitata nell’Oceano indiano. Lo ha riferito l’agenzia spaziale russa Roscosmos.

“Secondo i calcoli degli specialisti della JSC TsNIIMash (parte di Roscosmos), è penetrata negli strati densi dell’atmosfera alle 9.24 ora di Mosca, 560 km a ovest dell’isola di Middle Andaman, ed è caduta nell’Oceano indiano a ovest di Giacarta“, si legge nella dichiarazione di Roscosmos citata dalle agenzie russe.

La sonda sovietica Kosmos 482 fu lanciata nel marzo 1972 verso Venere. A causa di un funzionamento anomalo dell’unità booster, il lander non è entrato in una traiettoria interplanetaria ed è rimasto in un’orbita terrestre ellittica alta. Nel corso del tempo, la stazione ha cominciato ad avvicinarsi alla Terra a causa dell’attrito con gli strati superiori dell’atmosfera. Il diametro della sonda è di circa un metro e il peso è inferiore a 500 kg.

