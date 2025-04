È la diciannovesima missione per il razzo

SpaceX ha lanciato in orbita sabato il suo razzo Falcon 9, che trasportava 28 satelliti Starlink, dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Il lancio è avvenuto alle 23:07 ora locale ed è stata la diciannovesima missione per il razzo, che è stato utilizzato per lanci precedenti, comprese missioni con equipaggio e altri satelliti Starlink. I satelliti fanno parte dell’impegno di SpaceX per fornire accesso a Internet in tutto il mondo. Dopo il rilascio dei satelliti, il primo stadio è atterrato su una nave drone chiamata Just Read the Instructions nell’Oceano Atlantico.

