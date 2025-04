Hanno viaggiato a bordo della capsula Dragon per tre giorni e mezzo

Quattro persone sono tornate sulla Terra dopo aver fatto un viaggio spaziale, a bordo della capsula Dragon di Space X, durato tre giorni e mezzo. I turisti sono atterrati venerdì nell’Oceano Pacifico, vicino alla costa meridionale della California. L’investitore maltese di Bitcoin Chun Wang ha noleggiato il volo (senza rivelare il prezzo) per sé e altre tre persone: la regista norvegese Jannicke Mikkelsen, la ricercatrice tedesca di robotica Rabea Rogge e la guida polare australiana Eric Philips. Hanno viaggiato in una capsula Dragon dotata di una finestra a cupola che offriva una vista a 360 gradi. Si è trattato del primo volo spaziale capace di circumnavigare il globo sopra i poli e del primo ammaraggio nel Pacifico per un equipaggio in 50 anni.

