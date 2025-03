(LaPresse) – L’ultimo volo di prova di Starship, megarazzo di SpaceX, si è concluso con un’altra esplosione segnando dunque il secondo fallimento consecutivo per la compagnia aerospaziale di Elon Musk. Il contatto con la navicella è stato perso nel giro di pochi minuti, poi l’esplosione con i rottami che hanno illuminato il cielo della Florida. Il momento è stato immortalato da più angolazioni e postato sui social dove le immagini sono diventate virali. SpaceX ha poi confermato che la navicella si è rotta. “Durante la fase di ascesa di Starship, il veicolo ha subito un rapido disassemblamento non programmato e il contatto è stato perso”, spiega su X. “Il nostro team ha immediatamente iniziato a coordinarsi con le autorità di sicurezza per attuare le risposte di emergenza pianificate in anticipo”. “Analizzeremo i dati del test di volo di oggi per comprendere meglio la causa principale. Come sempre, il successo deriva da ciò che impariamo, e il volo di oggi fornirà ulteriori lezioni per migliorare l’affidabilità di Starship”, si legge nel post.

