Il lander Blue Ghost è atterrato sulla Luna, trasportando una serie di carichi scientifici e tecnologici della Nasa sulla Luna. È quanto si legge sul sito della Nasa, che annuncia che la missione Blue Ghost 1 di Firefly Aerospace è atterrata sulla superficie lunare. Firefly Aerospace è una missione finanziata dal programma CLPS della Nasa, che ha lo scopo di supportare lo sviluppo di lander privati, comprando servizi di trasporto sulla superficie lunare per degli strumenti scientifici tra cui uno è italiano che si chiama LuGRE e serve per connettersi ai satelliti GPS e Galileo direttamente dalla Luna. Durante la missione Blue Ghost, gli strumenti scientifici dell’agenzia mirano a testare e dimostrare la tecnologia di perforazione del sottosuolo lunare, le capacità di raccolta di campioni di regolite, le capacità del sistema satellitare di navigazione globale, il calcolo tollerante alle radiazioni e i metodi di mitigazione della polvere lunare. I dati acquisiti potrebbero anche essere utili agli esseri umani sulla Terra, fornendo informazioni su come il meteo spaziale e altre forze cosmiche influenzano la Terra.

