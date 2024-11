Gli astronauti dell’Iss Suni Williams, Nick Hague, Butch Wilmore e Don Pettit hanno comunicato alla base i loro piani per il giorno del Ringraziamento che si festeggia giovedì 28 novembre. Il loro menù nella Stazione Spaziale Internazionale comprenderà cavoletti di Bruxelles, sardine, zucca butternut, mele, spezie e tacchino affumicato.

I quattro sono nel bel mezzo di una lunga missione nello spazio, vivendo e lavorando a bordo del laboratorio di microgravità, dove sperano di far progredire le conoscenze scientifiche e tecnologiche per le future esplorazioni umane e robotiche. Wilmore e Williams sono in attesa sulla Iss da giugno, quando la Nasa ha sostituito la capsula Boeing Starliner con una capsula SpaceX a causa di problemi di sicurezza. “Saluti dalla Stazione Spaziale Internazionale. Il nostro equipaggio quassù voleva augurare buon Ringraziamento a tutti i nostri amici e familiari che sono sulla Terra e a tutti coloro che ci sostengono”, ha detto Williams. “È un banchetto. Sarà delizioso”, ha aggiunto Hague.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata