Le immagini dei nuovi palloni e il debutto di Spiderman

La Macy’s Thanksgiving Day Parade è una tradizione iconica di New York, celebrata ogni quarto giovedì di novembre per il Giorno del Ringraziamento. Per il 2024, la parata avrà luogo giovedì 28 novembre e segnerà il suo 98° anniversario.

Nelle immagini le prove di volo dei gonfiabili che animeranno la festa, che si sono tenute ieri nel New Jersey

L’evento, lungo circa quattro chilometri, attira migliaia di spettatori dal vivo e milioni di telespettatori da tutto il mondo. Quest’anno, Macy’s presenterà 17 palloni giganti raffiguranti personaggi amati come Spiderman, quest’anno al suo debutto, Topolino e Hello Kitty, insieme a 22 carri allegorici, 15 gonfiabili storici, 11 bande musicali, 700 clown e 10 gruppi di spettacolo. La parata si conclude tradizionalmente con l’arrivo di Babbo Natale, e segna l’inizio ufficiale della stagione natalizia.

