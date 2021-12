Altre cinque missioni sono decollate dal cosmodromo di Vostochny in Russia nel 2021

Il razzo Soyuz che trasporta 36 satelliti OneWeb è stato lanciato lunedì dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. I satelliti faranno parte della costellazione spaziale della rete con sede nel Regno Unito che fornisce l’accesso a Internet globale. Era la terza volta quest’anno che i satelliti OneWeb venivano lanciati nello spazio da Baikonur. Altre cinque missioni sono decollate dal cosmodromo di Vostochny in Russia nel 2021. OneWeb ha lavorato in collaborazione con Arianespace ai lanci.

