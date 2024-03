Il lancio da Cape Canaveral, in Florida

SpaceX ha dichiarato che sabato un razzo Falcon 9 ha lanciato 23 satelliti Starlink in orbita, dalla base di Cape Canaveral, in Florida. Si è trattato del 18mo volo per il primo stadio del booster che supporta la missione. Sempre sabato sera la società di Elon Musk ha lanciato un satellite per le telecomunicazioni.

