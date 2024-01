L'operazione legata al sistema Starlink

Space X ha lanciato in orbita due razzi Falcon 9, uno da Cape Canaveral, in Florida, e l’altro dalla base spaziale Vandenberg in California. Uno dei razzi portava 22 satellliti per il sistema Starlink, l’altro è atterrato sulla nave-drone ‘Of Course I Still Love You’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata